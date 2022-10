Inverno da record per Milano Bergamo, network da 115 destinazioni

Avvio di winter con record per l’aeroporto di Milano Bergamo. Con un network da 115 destinazioni in 39 Paesi lo scalo fa segnare il migliore operativo di sempre per la stagione invernale, segnando un altro passo importante verso il percorso di crescita avviato ormai da alcuni anni.

Principale novità sarà l’ingresso di Aeroitalia con le sue 4 rotte iniziali, tra cui il ritorno del volo su Roma Fiumicino e l’avvio da dicembre dei collegamenti su Londra Heathrow. Conferma il proprio impegno invece Ryanair, che metterà in campo 94 rotte, tra cui due novità assolute (Baden Baden e Lodz) e tre estensioni dell’estate (Francoforte Hahn, Madera e Newcastle).



“Sempre dal 30 ottobre – informa la Sacbo in una nota -, la compagnia aerea easyJet vola a Lisbona tre volte a settimana, il lunedì, il giovedì e la domenica, in aggiunta ai collegamenti con Amsterdam, Parigi Charles De Gaulle e Londra Gatwick. Confermati anche i voli operati da Eurowings con Dusseldorf, Transavia con Rotterdam e Vueling con Parigi Orly, come pure l’offerta di voli per Istanbul Sabiha, garantita dal collegamento giornaliero di Anadolujet (del gruppo Turkish Airlines) e da Pegasus Airlines con un totale di dieci frequenze settimanali”.



Ultima novità da dicembre l’avvio dei voli sugli Emirati Arabi Uniti con Air Arabia, che collegherà Bergamo con Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino e a venti minuti da Dubai.