Si tinge di giallo la vicenda relativa al blocco dei voli della compagnia romena Blue Air, che aveva sospeso le operazioni all’inizio del mese a causa di problemi finanziari fissando il riavvio dei collegamenti per il prossimo 10 ottobre, anche se con una flotta ridimensionata rispetto al recente passato.

La situazione attuale

Secondo alcuni organi di informazione del Paese da alcuni giorni non sarebbe possibile acquistare voli neanche dopo quella data, facendo temete che lo stop sia destinato a durare più a lungo del previsto. Anche se al momento non si registrano comunicazioni ufficiali da parte del management.



La conferma

Una conferma della situazione di stallo arriverebbe anche da Torino, dove il vettore ha la sua base italiana e da dove operava diversi collegamenti in Italia e all’estero. Secondo il quotidiano TorinoToday malti clienti stanno ricevendo in queste ore email con la comunicazione di cancellazione del volo prenotato per date successive al 10 ottobre e simulando richieste di acquisto sul sito della compagnia non compare alcun collegamento disponibile.