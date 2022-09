Blue Air: “Stiamo lavorando per ripristinare alcune rotte”

Prove di ripartenza per Blue Air. Dopo l’annuncio della sospensione di tutti i voli per una settimana, avvenuta martedì scorso, la compagnia rumena sta lavorando per riuscire a ripristinare almeno alcune rotte in collaborazione con altri vettori.

Secondo quanto riportato da Romania Insider, il vettore sarebbe all’opera per riuscire a ristrutturare il debito e in contemporanea avrebbe avviato le trattative con la Tarom per potere riaprire alcuni collegamenti utili intanto per riportare a casa i passeggeri bloccati in altri Paesi. Maggiori dettagli verranno forniti dalla stessa Blue Air nel corso della giornata.



Secondo alcuni analisti, tuttavia, la situazione debitoria della compagnia sarebbe molto pesante e probabilmente il vettore sarà costretto a tagliare ulteriormente la flotta, che attualmente conta 13 aerei.