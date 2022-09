Blue Air non ce la fa e rinvia ancora la ripresa dei voli, questa volta al prossimo 10 ottobre, lasciando trasparire in maniera chiara la difficoltà economica che sta attraversando.

È stata la stessa compagnia ad annunciarlo spiegando che al momento non ci sono le risorse finanziarie necessarie per riprendere le attività, nonostante gli sforzi fatti nelle ultime 48 ore per trovare delle soluzioni.



Gli sviluppi

"Negli ultimi due giorni – si legge in una nota -, la direzione esecutiva, il consiglio di amministrazione e gli azionisti di Blue Air hanno scoperto che le vendite di biglietti sono diminuite in modo significativo e i processori di pagamento hanno bloccato gli importi raccolti finora, quindi la società non ha attualmente i fondi necessari per pagare il carburante e altre spese operative per i voli previsti dal 12 settembre".



L’obiettivo immediato ora è quello di concentrare in questa fase gli sforzi per rimborsare i passeggeri e sanare i debiti con i creditori; nel mentre verranno portate avanti le trattative con due investitori britannici interessati a iniettare nuovi fondi nel vettore.