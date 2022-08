American Airlines scommette sui voli supersonici: ordine per 20 aerei Boom

Dopo United anche American entra nella scommessa dei voli supersonici del futuro e come la rivale Usa piazza un ordine per Boom Supersonic Overtures.

Il vettore ha effettuato una commessa per 20 aerei ad altissima velocità con un’opzione per altri 40. "Guardando al futuro, i viaggi supersonici saranno una parte importante della nostra capacità di soddisfare le richieste dei nostri clienti – ha commentato il chief financial officer Derek Kerr -. Siamo entusiasti di come Boom modellerà il futuro dei viaggi sia per la nostra azienda che per i nostri clienti".



Il nuovo modello potrebbe vedere la luce per i primi voli di prova nel 2025 per poi entrare in servizio 4 anni dopo. Oltre ai due vettori Usa al momento esiste anche un ordine da parte di Japan Airlines.