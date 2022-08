Novembre spaventa American Airlines: operativo ridotto del 16 per cento

Scure all’operativo di novembre da parte di American Airlines. I picchi previsti per uno dei mesi più trafficati negli Stati Uniti a causa del ponte della Festa del Ringraziamento mettono in allarme la compagnia, sempre alle prese con la carenza di organico, e arriva un taglio preventivo per evitare problemi dell’ultima ora.

La riduzione messa in atto sarà pari al 16 per cento della programmazione inizialmente pianificata, si legge su Simpleflying, che tradotto in termini assoluti significa oltre 40mila voli in meno. Nel panorama statunitense al momento di tratta dell’unico caso di tagli così consistenti: altri vettori hanno effettuato riduzioni non superiori al 4-5 per cento.