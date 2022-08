American Airlines dice addio alla Flagship First Class

American Airlines è pronta a dire addio alla propria Flagship First Class. A oggi si tratta dell'unica compagnia aerea statunitense a offrire ancora questa classe di servizio a bordo di due modelli di aeromobili (Airbus A321T e Boeing 777-300ER), ma nel prossimo futuro potrebbe essere eliminata del tutto.

Molti vettori, infatti, hanno da tempo trasformato le cabine di Prima Classe in posti di Business Class, più piccoli ma ugualmente confortevoli.



Come riporta simpleflying.com, nei piani di American Airlines c'è quello di introdurre una nuova business class disegnata per il lungo raggio sui Boeing 787 Dreamliner che verranno consegnati nel 2023, oltre che su alcuni Boeing 777-300ER già presenti nella flotta. Infine, la volontà è anche quella di riconfigurare l'Airbus A321T in maniera standard per i voli nazionali e lasciare spazio agli Airbus A321XLR in arrivo nel 2024 per le rotte transcontinentali in versione premium.

Gaia Guarino