In arrivo un’altra giornata nera per il trasporto aereo. Dopo il grande stop dello scorso 8 giugno, sabato 25 è prevista una nuova ondata di scioperi nel comparto delle low cost. Secondo quanto segnala il bollettino del Ministero, per 24 ore incroceranno le braccia i dipendenti di easyJet, Volotea, Ryanair Limited, Malta Air e Crewlink.

Nuovamente al centro delle agitazioni – indette da Filt-Cgil e Uilt-Uil – i contratti nazionali e i livelli salariali.



I voli garantiti

Per limitare disagi ai passeggeri, l’Enac ha già pubblicato l’elenco dei servizi garantiti.



Nello specifico, saranno operati: tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero; i seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: RYR 04802 Ciampino (Lira) Cagliari (Liee) RYR 02261 Bergamo (Lime) Catania (Licc).



Sarà assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i servizi nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero, così come la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti prima dall'inizio dello sciopero stesso.



Per quanto riguarda i voli intercontinentali, saranno garantiti tutti i collegamenti in arrivo, compresi transiti su scali nazionali, nonché i seguenti voli intercontinentali in partenza: RYR 2005 Bergamo (Lime) Tel Aviv (Llbg). Oltre a questi ultimi saranno autorizzati gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.