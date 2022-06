Si apre un mese intenso per i trasporti. Mentre l’alta stagione entra nel vivo, sono numerosi gli scioperi in programma segnalati sul bollettino del Ministero per giugno. Le agitazioni interesseranno principalmente il comparto aereo e quello ferroviario.

Si partirà domenica 5 giugno, con lo stop di 8 ore (dalle 9.01 alle 16.59) del personale Trenitalia di stanza in Emilia Romagna.



Giornata nera per il comparto aereo quella dell’8 giugno, data in cui sono in programma 24 ore di sciopero (dalle 00.00 alle 23.59) del personale Enav di stanza a Milano; Sea di Linate e Malpensa; e Techno Sky Ca Milano Linate. Si fermeranno per 4 ore anche i dipendenti di Alitalia Sai, Ita Airways, easyJet, Volotea, Ryanair Limited, Air Malta e Crewlink.



Sciopero generale

Il 17 giugno è previsto, invece, uno sciopero generale di 24 ore dei trasporti, che interesserà tutti i comparti: aereo, ferroviario, marittimo verso isole maggiori e minori. In agitazione per 8 ore (dalle 9.01 alle 17) anche il personale Rfi addetto alla circolazione ferroviaria nell’area di Milano.



Possibili disagi il 20 giugno per chi dovrà utilizzare i mezzi pubblici a Roma: il personale Atac si fermerà per 4 ore (dalle 20.30 alle 00.30).



Ulteriori agitazioni nel comparto aereo il 24 e 25 giugno. Il 24 si fermerà per 4 ore (dalle 12 alle 16) il personale Gesac dell’aeroporto di Napoli Capodichino; il giorno successivo sarà la volta del personale Toscana Aeroporti addetto all’handling degli scali di Pisa e Firenze, che incrocerà le braccia per 4 ore (dalle 11 alle 15).