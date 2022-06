Questa volta è l'Alternative Dispute Resolution a finire nel mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha comminato a Ryanair una sanzione da 200mila euro. Sotto accusa ci sarebbe il sistema di risoluzione delle controversie.

Come riporta ansa.it, la notizia è stata ripresa da Assoutenti che ha colto l'occasione per chiedere regole condivise sulle conciliazioni nel settore del trasporto aereo.



La motivazione

Inoltre, adnkronos.com ha anche riportato alcuni stralci del provvedimento, che ha visionato in anteprima. La motivazione, come riportata nel documento dell'Antitrust, sarebbe la seguente: "Ryanair non ha fornito ai consumatori informazioni sufficienti in merito alle fonti di finanziamento dell’Adr, nonché in merito alle modalità di svolgimento della procedura".