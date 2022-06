Sciopero low cost: Ita Airways offre una tariffa fissa per i pax coinvolti nelle cancellazioni

Domani sarà una giornata difficile per chi ha deciso di viaggiare con le low cost: per il 25 giugno è stato infatti indetto uno sciopero che renderà complessa la vita ai viaggiatori.

Ita Airways ha annunciato che fino a tutta la giornata di oggi offrirà una tariffa fissa a 99 euro (sola andata) per tutti i passeggeri coinvolti dalle cancellazioni legato allo sciopero delle low cost.



"La tariffa - si legge nella nota del vettore - è valida sulle destinazioni interessate dallo sciopero delle low cost e operate da Ita Airways, sempre a 99 euro, all inclusive, sia per le tratte nazionali che internazionali ed è valida esclusivamente per i voli operati il 25 giugno fino ad esaurimento posti dedicati".



La tariffa può essere acquistata chiamando il call center di Ita e fornendo codice di prenotazione, data e itinerario del volo cancellato.