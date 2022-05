Il ritorno di Jet Airways: primo volo test dopo tre anni di stop

La livrea di Jet Airways torna a volare dopo tre lunghi anni di vicende travagliate dopo la messa a terra di tutti gli aerei sotto il peso di un debito ormai fuori controllo. Per ora si è trattato di un primo volo di test dall’aeroporto di Hyderabad come preludio a quelli di prova dei prossimi giorni per l’ottenimento del certificato di operatore aereo, ma comunque un segno tangibile della volontà della nuova proprietà di chiudere definitivamente i conti con il recente passato e rilanciare la compagnia indiana.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il volo test è durato 90 minuti ed è stato seguito da una seconda partenza, questa volta da Delhi, per altre due ore nei cieli. E’ ora probabile che non appena verrà conseguito il certificato verrà anche alzato il velo sui programmi reali per il ritorno all’operatività.