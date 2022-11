Jet Airways, il ritorno in pista della compagnia indiana ritarda ancora

Il ritorno in pista di Jet Airways si annuncia più lungo del previsto a causa delle questioni pregresse relative alla precedente gestione e al fallimento del vettore. E ora arriva un nuovo rinvio per le cause intentate dai precedenti lavoratori.

Il consorzio Jalan-Kalrock, che aveva deciso di rilevare il marchio e mettere in pista la nuova compagnia, aveva ricevuto la licenza di volo e aveva inizialmente preparato il lancio per l’inizio di quest’anno. Ma le problematiche, secondo quanto riportato da Simpleflying, si sono susseguite e ancora adesso non ci sono tempi chiari per l’inizio della programmazione.