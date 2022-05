Ita Airways, arriva in flotta il primo A350

Arriva l’A350 in casa Ita Airways. ALAFCO Aviation Lease and Finance Company ha annunciato la consegna del primo aeromobile della gamma al vettore.

La consegna del velivolo è parte di un accordo per il noleggio di quattro A350 per 12 anni.



L’A350 consentirà alla compagnia aerea, spiega in una nota Francesco Presicce, chief technology officer di Ita Airways, “di sviluppare ulteriormente il network intercontinentale. L'arrivo dell'Airbus A350 – continua - rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo di una nuova flotta environment-friendly con tecnologie all'avanguardia che ottimizzeranno l’efficienza, la qualità del servizio e ridurranno significativamente l'impatto ambientale. La collaborazione con ALAFCO ci permette inoltre di ottimizzare l'efficienza dei costi in termini di flotta”.