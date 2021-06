Jet Airways, ok al piano. Flotta da 25 aerei per riprendere il volo

Il ritorno in pista di Jet Airways adesso appare più concreto e a compagnia indiana potrebbe alzare il velo sui piani per il futuro entro i prossimi tre mesi.

I vertici della compagnia hanno infatti ricevuto dal Tribunale il semaforo verde per il piano di ristrutturazione e possono ora procedere con i passi formali per la creazione di quella che di fatto sarà una nuova compagnia già ribattezzata Jet Airways 2.0.



Secondo quanto riportato da Simpleflying il vettore indiano dovrebbe partire con una flotta di 25 aerei, 5 dei quali dedicati ai voli a lungo raggio. Per quanto riguarda il network invece si parla di una ventina di destinazioni per partire.