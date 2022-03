La Compagnie vuole portare i voli all business anche in Brasile

C’è ora il Brasile nel mirino di La Compagnie. A pochi giorni dall’apertura dei nuovi voli all business tra Milano Malpensa e New York, il vettore mette in programma il debutto anche sul Sud America dall’Europa, per conquistare una fetta di mercato che con la ripresa del mercato potrebbe rivelarsi molto promettente.

Secondo quanto riportato da simpleflying la compagnia aerea avrebbe già presentato domanda presso le autorità brasiliane per i permessi necessari, senza però rivelare al momento quali sarebbero le rotte interessate.



La Compagnie attualmente dispone di due A321 long range configurati con soli 76 posti di classe business ed effettua voli, oltre che da Milano, anche da Parigi su New York e a partire dal prossimo mese di luglio avvierà le operazioni anche da Tel Aviv via Parigi Olry.