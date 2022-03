La Compagnie lancia la World Air Cruise: il giro del mondo a cinque stelle

Sette destinazioni, tre meraviglie del mondo da visitare, soggiorni in hotel di lusso e trattamento a bordo di alto livello. Il tutto con partenza da Parigi. La Compagnie apre una nuova strada ai suoi aerei all business e, grazie alla collaborazione con il tour operator Safrans du Monde lancia la World Air Cruise.

Il primo tour è in corso in questi giorni e si concluderà il prossimo 31 marzo. L’itinerario sta toccando alcune tra le più prestigiose destinazioni del globo, da Rio de Janeiro a Singapore, dal Perù a Bora Bora passando ancora per il Vietnam e la Cambogia. Ultima tappa Petra prima di tornare a Parigi. Pranzi a bordo dell’aereo con cucina curata da chef francesi, soggiorni in hotel 5 stelle ed escursioni esclusive nelle mete toccate.



I prezzi partono da 39mila euro escursioni escluse, si legge su Simpleflying, ma se si vuole avere qualcosa in più la tariffa subito sale a 69mila euro. E a novembre si replica.