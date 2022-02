Voli all business, La Compagnie: “Conquisteremo anche Milano”

di Isabella Cattoni

Allacciate le cinture di sicurezza, perché La Compagnie è pronta al debutto. Il vettore francese “100% smart business class” si prepara a decollare il prossimo 15 aprile sulla rotta New York - Milano Malpensa. Una scelta, quella di aprire sul nostro Paese, maturata da lungo tempo ma rinviata a causa della pandemia.

“Siamo finalmente giunti al decollo – conferma il presidente e ceo della compagnia, Christiann Vernet (nella foto), durante la presentazione ufficiale tenutasi all’hotel Gallia di Milano – e ritengo che già quest’anno ci siano tutti i presupposti per fare bene, ipotizzando sui voli da Milano un load factor del 70%”. La rotta va ad aggiungersi ai collegamenti operati da Parigi e Nizza, ampliando così l’offerta europea a quattordici voli a settimana verso New York.



Da Malpensa, saranno cinque i voli settimanali che collegheranno l’aeroporto milanese all’aeroporto internazionale di Newark, operati tutti i giorni tranne il mercoledì e giovedì su A321neo con una configurazione di sola business class per 76 passeggeri, ma l’ambizione è quella di “arrivare a sette collegamenti settimanali”.

Competitive le tariffe, che in questa fase di lancio partono da mille500 per l’andata/ritorno.



“Siamo venuti per restare” sottolinea Vernet riferendosi all’operatività della compagnia, che non sarà stagionale ma coprirà anche i mesi meno interessanti dal punto di vista del traffico business come agosto.

Vernet fa poi focus sul canale distributivo delle agenzie di viaggi, destinato ad avere un ruolo centrale, considerato che, ad esempio, sulla rotta Parigi – New York nel 2019 il transato tramite adv ha sfiorato il 40% del volume totale.

Per posizionarsi efficacemente sul nostro mercato, La Compagnie ha scelto Discover The World, rappresentato da Gianbattista Sassera, come gsa per l’Italia.

Per quanto riguarda i progetti di sviluppo, “Al momento l’obiettivo è quello di consolidare le tratte attivate, anche se in futuro non escludo nuove aperture, magari su Londra”.