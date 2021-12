Ita Airways tutela la sicurezza dei passeggeri adeguando il suo protocollo alle nuove normative del decreto legge del 24 dicembre. Tra gli accorgimenti per salvaguardare i viaggiatori il permesso di portare a bordo un solo bagaglio a mano e di posizionare gli effetti personali sotto il sedile.

In caso di voli con un elevato coefficiente di riempimento il bagaglio a mano potrà essere ritirato al gate per l’imbarco in stiva. Per ridurre al minimo il passaggio del personale nella cabina il servizio di bordo verrà effettuato in formato ridotto e cibo e bevande saranno erogati con modalità tali da consentire il mantenimento dei più alti standard igienici, in monoporzione sigillata. In ogni caso chi avrà necessità di pasti speciali li potrà comunque richiedere.



Le regole all'imbarco

In aeroporto potrà essere misurata la temperatura corporea prima della partenza e non potrà imbarcarsi chi avrà una temperatura superiore ai 37,5 gradi. Durante le operazioni effettuate in aeroporto sarà inoltre necessario mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro e indossare la mascherina. Mascherina che dovrà essere indossata anche a bordo da tutti i passeggeri al di sopra dei 6 anni di età e dovrà essere di tipo Ffp2. Per garantire il distanziamento interpersonale le operazioni di imbarco verranno effettuate per gruppi di file iniziando dalla parte posteriore dell’aeromobile. L’imbarco sarà effettuato con il jet-bridge e, in caso di utilizzo della navetta, la compagnia ha previsto un limite massimo di passeggeri.



Gli aerei della flotta di Ita Airways sono sanificati con prodotti ad alto potere igienizzante ogni giorno e, grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale, l’aria a bordo non solo è rinnovata ogni 3 minuti, ma è pura al 99,7%, come in una sala sterile.