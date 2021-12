Ita Airways, partono i corsi per diventare comandanti di ruolo

Ita Airways lancia i ‘Corsi Comando’. La compagnia aerea ha avviato un programma di formazione di alto livello per chi vuole diventare comandante di ruolo.

I corsi - gli ultimi risalgano a oltre dieci anni fa – consentono ai piloti di poter diventare comandanti, superando l’iter formativo/selettivo.



Ogni ‘Corso Comando’ di Ita Airways è suddiviso in diverse fasi: formazione in aula, tecnica presso i simulatori di volo presenti nel centro addestramento della compagnia, e in volo.



Durante il corso, i piloti devono superare diversi esami per ottenere i gradi e la “4° striscia” sulla giacca per assumere ufficialmente il ruolo di “Comandante Facente Funzione” per sei mesi.



Nel corso di questi sei mesi, i nuovi comandanti dovranno affrontare altre prove di esame,. Una volta superate le prove diventeranno “Comandanti di Ruolo”, carica che gli verrà riconosciuta ufficialmente dal “Command Course Board”.