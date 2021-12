Ita Airways chiuderà il 2021 con 1,25 milioni di passeggeri imbarcati nei primi due mesi e mezzo di attività, con circa 74 milioni di euro di ricavi.

Il calcolo, riportato dal Corriere della Sera, è stato effettuato sulla base dei posti messi in vendita, del tasso stimato del riempimento dei velivoli e della tariffa media considerando voli nazionali, internazionali e la rotta intercontinentale Roma-New York, l’unica fino ad ora attivata.



In base ai numeri riportati da database internazionali,negli ultimi giorni anche Ita Airways, sulla scorta di quanto avviene per gli altri vettori europei, ha registrato una flessione delle prenotazioni a causa della diffusione della variante Omicron e dell’introduzione di ulteriori restrizioni agli spostamenti tra Paesi.



I dati nel dettaglio

In dettaglio, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, in base ai dati riportati dal Corriere della Sera, Ita Airways avrebbe messo in vendita circa 2,3 milioni di posti. Gli 1,25 milioni di passeggeri portano il load factor attorno al 54,5%, mentre ogni giorno i viaggiatori trasportati sono stati in media oltre 16 mila.



C’è poi un’altra fetta di entrate derivante dalle prenotazioni per voli che decolleranno nel 2022, più i guadagni relativi alla voce cargo, charter e vendita di servizi accessori come la scelta del posto o il bagaglio extra in stiva.



Nel piano industriale aggiornato a settembre la compagnia stimava ricavi complessivi per 173 milioni di euro nel 2021, includendo quindi pure il prepagato dei voli successivi al 2021, il trasporto merci e gli ancillary.