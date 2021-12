Ita Airways riattiva la 'Classe Superior' sui voli nazionali

Alitalia l’aveva eliminata, ma Ita Airways ha deciso di riattivarla. Ricompare così la business class sui voli nazionali, la cosiddetta ‘Classe Superior’ attivata fino al 10 gennaio sulle tratte da Roma Fiumicino a Bari, Brindisi, Palermo, Venezia e Genova e sulla Milano Linate-Pescara. A partire dal 10 gennaio, poi, la nuova classe sarà disponibile su tutto il network nazionale.

Il servizio che, come spiega teleborsa.it, appare pensato in prospettiva per i voli in prosecuzione da e per la rete di collegamenti internazionali e intercontinentali di Ita, include nella tariffa un voucher per la consumazione nei bar e nei punti ristoro del terminal, mentre per ora non risultano esserci accordi per l’accesso alle lounge aeroportuali.



I plus per i passeggeri

Le comodità della nuova ‘Classe Superior’, spiega Ita Airways, iniziano sin dall’arrivo in aeroporto: sarà possibile effettuare il check-in presso i banchi Skypriority, imbarcare in stiva gratuitamente due bagagli da 23 kg ciascuno, utilizzare il fast track per superare rapidamente i varchi di sicurezza (negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Torino) ed usufruire dell’imbarco prioritario al gate. In voli i clienti avranno la garanzia di avere il posto accanto sempre libero.