Qantas: l'A380 tornerà a volare negli Usa a gennaio

Qantas anticipa i tempi e va controcorrente. Mentre molte compagnie aeree - alle prese con la riduzione temporanea del personale dovuta al diffondersi della variante Omicron - stanno cercando di ritardare il ritorno dell’A380, secondo il Sidney Morning Herald Qantas riprenderà i voli con il gigante dei cieli a partire dal mese prossimo.

La data fissata, spiega Simple Flying, è quella del 10 gennaio, giorno in cui incominceranno i voli da Sydney a Los Angeles tre volte la settimana. La tratta è attualmente coperta giornalmente da un Boeing 787, il che significa che l'inserimento dell'A380 sulla rotta ridurrà la frequenza del servizio.



Piloti in quarantena

Secondo il Sydney Morning Herald i piloti del Boeing 787 di Qantas che arrivano nel Queensland da destinazioni internazionali devono attualmente essere messi in quarantena per 14 giorni. Ciò significa che non possono volare per un periodo di due settimane, creando un vuoto significativo nella programmazione della compagnia aerea. Spiegando questo, un portavoce di Qantas ha detto: "Avere l'aereo e l'equipaggio pronti a partire significa che siamo in grado di colmare parte del divario creato dall'avere così tanti piloti 787 bloccati a causa delle regole di quarantena".