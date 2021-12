I 14 anni dell'A380 con 870mila voli: la metà sotto le insegne di Emirates

In un modo o nell’altro l’A380 continua a rimanere al centro delle cronache del trasporto aereo, sia che si parli del suo pensionamento anticipato da parte di alcune compagnie, sia per il ritorno di fiamma di altre che hanno deciso di reinserirlo in servizio.

Questa volta però il maxi jumbo è tornato al centro dell’attenzione in occasione del 14esimo compleanno del primo volo commerciale Cirium, il consorzio specializzato nel settore, è andato a scovare un po’ di numeri relativi al modello dell’Airbus. A partire dal numero di voli schedulati, ben 870mila.



Il debutto assoluto, si legge su Simpleflying, era avvenuto con Singapore Airlines, per un volo su Sidney, poi una continua ascesa fino al 2017, anno di maggiore utilizzo con 125mila voli, dopo che l’anno precedente aveva superato per le prima volta la soglia dei centomila voli all’anno.



L’A380 è stato utilizzato da 15 compagnie aeree in tutto, con Emirates a fare la parte del leone con quasi 416mila voli, mentre a seguire Singapore Airlines si ferma a 113mila e Qantas solamente a 61mila.