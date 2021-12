A380, il ritorno: 57 rotte in programma nella summer 2022

La resistenza dell’A380 troverà il suo culmine nella programmazione estiva del 2022 e ancora una volta sarà Emirates a guidare il ritorno del gigante dei cieli dopo che l’emergenza pandemia insieme ad altri fattori aveva messo a rischio la sopravvivenza del maxi jumbo di Airbus.

Secondo quanto riportato da Simpleflying sulla base dei dati Oag, saranno 57 le rotte servite dall’A380 per un totale di circa mille voli alla settimana. In totale 8 compagnie aeree effettueranno voli con il velivolo di Airbus (Qantas, British, Singapore, Asiana, Qatar Airways, All Nippon e China Southern oltre al vettore di Dubai), ma la capacità offerta in totale resterà ben al di sotto di quella del 2019 (44%).



Tra le curiosità anche quella relativa alla rotta con il maggior numero di frequenze, la Dubai-Londra, effettuata sei volte al giorno, sempre utilizzando gli A380.