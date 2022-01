Spot Emirates: l’A380 torna sul Burj Khalifa. Il video del backstage

Una campagna ad hoc per l’Expo. Dopo lo spettacolare spot che ha portato le insegne della compagna in cima al Burj Khalifa, il vettore torna sulla medesima location d’eccezione per un nuovo video.



A salire sulla vetta della struttura è ancora una volta la stuntman che, indossando la divisa delle hostess Emirates, invita a visitare Expo 2020 Dubai. Alle sue spalle, sfila l’iconico A380 con la livrea speciale, disegnata apposta per l’evento.



Il vettore ha anche distribuito un video del backstage, visualizzabile con il player in alto oppure a questo link.