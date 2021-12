Qantas: da giugno tre voli settimanali diretti da Roma a Sydney

Dal 23 giugno 2022 Qantas inaugurerà un volo diretto dall’Italia all’Australia, offrendo tre voli settimanali tra Roma e Sydney con scalo a Perth per soddisfare la crescente domanda durante il periodo estivo.

Per la prima volta si potrà volare direttamente tra l’Australia e l’Europa Ccontinentale, con un collegamento no stop tra Roma e Perth, punto più occidentale del continente australiano, in 15 ore e 45 minuti. I passeggeri da Roma potranno inoltre scegliere se proseguire sul medesimo aeromobile fino a Sydney o iniziare la loro permanenza in Australia visitando Perth.



Il collegamento sarà operato dal Boeing 787/900 Dreamliner, con una configurazione di cabina a tre classi con 42 posti in Business Class, 28 in Premium Economy e 166 in Economy Class per un totale di 236 posti offerti complessivi.



La scelta strategica di servire Roma quale primo ed unico punto dell’Europa continentale è frutto di una lunga collaborazione tra Qantas, Aeroporti di Roma e le principali istituzioni nazionali dei rispettivi Paesi. Oltre a collegare direttamente l’Australia con l’Italia, scelta di Roma permetterà a Qantas di interconnettere i passeggeri verso destinazioni europee come Atene, Barcellona, Francoforte, Nizza, Madrid, Parigi e 15 punti in Italia come Firenze, Milano e Venezia via Fiumicino, grazie ad accordi di collaborazione con altre compagnie aeree partner operanti sullo scalo romano.



“Da quando le frontiere hanno riaperto - ha dichiarato Alan Joyce, ceo del gruppo Qantas - abbiamo subito riscontrato una forte domanda da parte della nostra clientela di scoprire nuove destinazioni”.



“Con grande orgoglio - ha dichiarato Marco Troncone, ceo di Aeroporti di Roma – oggi celebriamo l’Italia quale Paese di approdo del primo volo diretto di sempre dall’Australia verso l’Europa continentale. Roma e l’Italia danno così un grande segnale di fiducia e ripresa, confermando l’attrattività del più grande mercato in termini di volumi tra l’Australia e l’Europa Continentale, con circa 500mila passeggeri che nel 2019 hanno volato tra i due paesi con scalo intermedio. Questo importante traguardo è il risultato di una lunga collaborazione tra Qantas e Adr con il supporto delle istituzioni nazionali, ed è solo l’inizio di un percorso che rafforzerà le già rilevanti relazioni sociali ed economiche tra l’Australia e l’Italia, facilitando lo sviluppo della mobilità dei passeggeri e delle merci nel prossimo futuro”.