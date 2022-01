Craig Smith nuovo rappresentante in Italia di Tourism Western Australia

A partire dal 22 giugno, l’Italia sarà più vicina all’Australia, grazie al volo Roma - Perth non-stop tre volte a settimana operato da Qantas.

Forte di questa novità e e della successiva estensione dell'accordo di rappresentanza di Conjoint Marketing Group per Tourism Western Australia sul mercato italiano, Craig Smith (nella foto) è stato nominato nuovo marketing manager per Tourism Western Australia in Italia.

Originario della Nuova Zelanda, Smith vive in Italia da oltre 15 anni ed è una figura nota nel settore del turismo, sia italiano che down-under, avendo lavorato con Tcmg in rappresentanza di altri prodotti turistici australiani già a partire dal 2012.

Il compito di Craig Smith sarà quello di lavorare a stretto contatto con i partner commerciali per la creazione e distribuzione del prodotto e di posizionare il Western Australia come una destinazione desiderabile per i viaggiatori leisure italiani attraverso iniziative di formazione con agenti di viaggi e b2b marketing. Inoltre, Tcmg si occuperà delle attività di marketing collegate al lancio del nuovo servizio Qantas diretto a Perth.