Royal Air Maroc sospende i voli, cosa fare con i biglietti già acquistati

A deciderlo sono state la autorità marocchine: tutti i voli Royal Air Maroc da e per il Marocco, transiti compresi, sono sospesi da oggi fino al 13 dicembre alle 23.59. Per venire incontro alle necessità della clientela il vettore ha autorizzato la modifica e il rimborso dei biglietti da e per il Marocco per qualsiasi viaggio con data di viaggio iniziale dal 30 novembre 2021 al 13 dicembre 2021.

Riprotezioni e modifiche

Le riprotezioni effettuate entro 15 giorni dalla ripresa dei voli saranno completamente gratuite nella prima classe economy disponibile, tariffe X-J-C-D-U-I escluse e non verrà applicata differenza tariffaria o penale.



È inoltre prevista la modifica senza penale con eventuale differenza tariffaria per una nuova data di viaggio fino al 31 marzo 2022 da e verso la stessa o altra destinazione.

La compagnia dà inoltre la possibilità di ottenere il rimborso del biglietto sotto forma di voucher nominativo, non cedibile, con validità di 12 mesi dalla data di emissione. Questo credito sarà rimborsabile al termine della sua validità se non utilizzato, e su richiesta del passeggero entro tre mesi dopo la sua scadenza.



Il cliente, spiega la nota della compagnia aerea, è tenuto a recarsi nel suo punto vendita iniziale per richiedere il voucher, durante il periodo di validità del suo biglietto. In caso non accetti il voucher potrà essere richiesto il rimborso del biglietto tramite RAA su BSP Link.