Marocco: aggiornate le regole di ingresso per i viaggiatori stranieri

Nuovo aggiornamento per le regole di ingresso in Marocco da parte dei viaggiatori stranieri. Due le condizioni fissate per quanto riguarda i Paesi inseriti nella lista A di cui fa parte anche l’Italia.

I turisti avranno bisogno dell’autocertificazione compilata e firmata, con all’interno indicato l’indirizzo di dove soggiornerà e due numeri di telefono. “Questo permetterà di esser localizzato per qualsiasi evenienza – si legge in una nota di Royal Air Maroc -, durante i 10 giorni che seguono il suo arrivo. Il documento può essere scaricato online prima della partenza, verranno distribuite ulteriori copie a bordo”.



Sarà inoltre necessario avere un certificato che attesti che il passeggero è completamente vaccinato contro la SARSCoV-2, dopo due settimane di ricezione della 2a dose del vaccino o della dose singola. Previsti inoltre controlli della temperatura e tamponi antigenici all’arrivo in aeroporto.