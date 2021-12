Royal Air Maroc sospende i voli sul Marocco

Royal Air Maroc annuncia che i voli della compagnia da e per il Marocco a partire dal primo gennaio e fino al 31 gennaio 2022.

“In tale contesto - si legge nella nota del vettore -, la compagnia si impegna a supportare i propri clienti durante questo periodo, autorizzando la modifica e il rimborso dei biglietti di trasporto internazionale secondo le seguenti opzioni per qualsiasi biglietto con data di viaggio iniziale compresa tra il 01 gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022”.



Nel dettaglio, per i biglietti emessi prima del 24 dicembre viene consentito un solo cambio senza penalità anche per una destinazione differente del network nella stessa area geografica per una data nei 15 giorni successivi alla ripresa dei voli. Oppure, con differenza tariffaria, per una nuova data dal 16esimo giorno dopo la ripresa fino al 31 ottobre 2022. In alternativa, sarà offerto un voucher oppure il rimborso con forma di pagamento originaria.



Il vettore precisa che i voli speciali programmati tra il 24 e il 31 dicembre saranno operati.