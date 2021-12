Il Marocco prolunga lo stop agli arrivi internazionali fino al 31 dicembre

Il regno del Marocco ha deciso di prolungare lo stop ai voli internazionali fino al 31 dicembre 2021. In un primo momento, la chiusura al traffico aereo proveniente dall’estero era stata decisa dal Paese fino al 12 di questo mese, ma l’evolversi della situazione pandemica ha suggerito al governo marocchino di prolungare lo stop.

Come prima conseguenza di questa decisione, Royal Air Maroc ha comunicato sui propri canali social la cancellazione di tutti i voli internazionali sia in partenza che in arrivo a partire da oggi e fino al 31 dicembre prossimo.



Molte altre compagnie stanno seguendo l’esempio di Ram, vista l’impossibilità di entrare nel Paese dall’estero, mandando i fumo tutto il movimento previsto per le vacanze di Natale e Capodanno.