Il Marocco non riapre: il blocco dei voli resterà attivo fino al 31 gennaio

Il Marocco resta blindato e i confini resteranno chiusi fino al prossimo 31 gennaio con il conseguente stop a tutti i collegamenti da e per il Paese. La proroga è stata decisa dal Governo in seguito all’aumento dei contagi della variante Omicron in numerosi Paesi.

Il primo stop era stato decretato lo scorso 29 novembre per una durata di due settimane con poi una prima proroga fino alla fine di dicembre. Oltre agli aeroporti resteranno off limit anche i porti del Marocco e saranno consentiti soltanto eventuali voli di rimpatrio di stranieri. Tra questi ne verranno effettuati 4 da parte di Iberia che consentiranno a numerosi spagnoli di potere tornare nelle proprie abitazioni.