Emirates incentiva le pmi a visitare Expo 2020 Dubai

Emirates favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese a Expo 2020 Dubai con l’incentivo Emirates Business Rewards. Alle aziende che stanno programmando una visita all’Esposizione universale - che ospita gli allestimenti di 192 Paesi e prevede di attirare 25 milioni di visitatori in sei mesi - il vettore, Premier Partner e Compagnia Aerea ufficiale della manifestazione, fornisce punti bonus Emirates Business Rewards ai membri del suo programma di fedeltà aziendale, applicabile sui voli diretti a Dubai nel periodo di Expo.

Più punti per i membri del programma fedeltà

Per i voli prenotati per Dubai entro il 15 novembre 2021, su soggiorni fino al 31 marzo 2022, i soci Emirates Business Rewards vedranno aumentare più rapidamente il loro saldo premi, accumulando il 25% di punti aggiuntivi Business Rewards. L'offerta consentirà alle aziende di guadagnare 1,25 punti per ogni dollaro speso su voli in entrata verso Dubai.



I punti possono essere riscattati dai membri registrati delle aziende per prenotare voli e upgrade, inclusi i proprietari di attività commerciali, i loro dipendenti ed eventuali ospiti. Le pmi iscritte al programma fedeltà del vettore sono oltre 20mila.