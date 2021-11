Emirates ricicla il primo A380 della sua flotta e mette in vendita i memorabilia

Il primo A380 della flotta di Emirates, oggi in pensione, verrà riciclato con un’operazione volta anche a ridurre in maniera sensibile l’impatto ambientale del processo di decostruzione dei velivoli ormai in disuso.

In collaborazione con la Falcon Aircraft Recycling, verranno progettati e realizzati oggetti da collezione e articoli al dettaglio unici con i materiali e le parti rimossi dall'aereo. Questi articoli saranno messi in vendita nei prossimi mesi. In precedenza l’A380 passerà dalle ‘officine’ della compagnia per lo svuotamento di tutti i componenti meccanici e dei motori anch’essi riutilizzabili.



“Attraverso questa iniziativa – ha sottolineato il presidente Tim Clark -, i nostri clienti possono portare a casa un pezzo di storia dell'aviazione, salvando materiali preziosi dalla discarica e contribuendo a una causa di beneficenza attraverso la Emirates Airline Foundation. È una soluzione di “pensionamento” elegante e adatta per questo aereo iconico”.