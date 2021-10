Emirates e Qantas firmano il rinnovo della loro partnership

Emirates e Qantas hanno deciso di rinnovare per altri cinque anni la loro partnership. Entrambe le compagnie definiscono infatti l’intesa siglata otto anni fa come fondamentale per incanalare milioni di passeggeri sui voli dei vettori.

Così nel fine settimana il ceo di Emirates Tim Clark e il capo di Qantas Alan Joyce hanno firmato il rinnovo dell’accordo all’Agm della Iata a Boston. “L’estensione della nostra partnership con Qantas - spiega Clark, secondo quanto riportato da Simple Flying - riflette il nostro impegno sul lungo raggio per garantire i migliori collegamenti ai nostri clienti che viaggiano da e verso l’Australia da ormai 25 anni. Nonostante le sfide degli ultmi 18 mesi l’annuncio di Emirates rafforza il fatto che siamo qui per il lungo raggio”.



Oltre 13 milioni di pax

Dall'inizio della partnership nel 2013, più di 13 milioni di passeggeri hanno viaggiato sulla rete congiunta, volando per 87 miliardi di chilometri. Insieme, Qantas ed Emirates forniscono ai passeggeri l'accesso a più di 100 destinazioni in codeshare, tra cui 38 mete nel Regno Unito e in Europa, 13 destinazioni in Africa e Medio Oriente, due in Asia e 55 mete in Australia e Nuova Zelanda.



Nonostante gli ultimi 18 mesi di fortissimo rallentamento dei voli, Qantas afferma che negli anni Emirates ha portato sulla sua rete nazionale e regionale australiana qualcosa come 13mila passeggeri al mese. “La nostra firma segna la continuazione di uno dei partenariati bilaterali più significativi nel settore dell'aviazione” conclude Joyce.