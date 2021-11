Tutti i volti del lusso: viaggio a sette stelle nel cuore di Dubai

di Silvana Piana

Il lusso è la quintessenza di Dubai. I luxury hotel sono il tessuto di una metropoli a cui piace stupire. Ma nulla di frivolo, nulla che non guardi al futuro, alla tecnologia, alla sostenibilità. L'hospitality dell'emirato è un organismo vitale, in costante crescita, è l'oasi felice di architetti, ingegneri e interior designer, che là possono creare meraviglie.

È proprio questa la sensazione provata al workshop con gli stakeholder locali, che Dtcm ha organizzato al Paramount Hotel per la delegazione di t.o. italiani invitati al fam trip di Dubai Tourism Italy.



"Abbiamo una spa di oltre 8mila metri quadrati - esordisce Flavia Curci, senior sales manager Uk and Europe del Jumeirah Zabeel Saray -. La sensazione di spazio è importante attualmente, e l'hotel è totalmente progettato con ampie aree comuni, suite e family room".



L'emozione forte trova, invece, casa nel lusso del nuovo Address Beach Resort, dove gli ospiti possono provare l'ebrezza di "una floating breakfast o di una moonlight floating dinner immersi nella più alta infinity pool del mondo, a 310 metri di altezza, con vista su The Palm e sulla nuova ruota panoramica", come racconta l'assistant director of sales Lorenzo Coppo.



Il lusso a Expo 2020

Lusso può essere anche alloggiare comodamente all'interno di Expo 2020, per poter sfruttare appieno e nei momenti meno affollati le attrazioni: "Il Rove Expo 2020 Hotel è l'unica struttura nel sito dell'esposizione", specifica Bernard Kamau, cluster sales della Rove Hotels. Promette di essere tra le icone architettoniche più avveniristiche di Dubai, l'Atlantis The Royal, che aprirà a metà 2022: "Sarà in formula combinata hotel+residence e la ristorazione sarà tutta di alto livello - spiega Keshav Kholi, sales manager Atlantis The Palm Hotel & Resort -. Cinque ristoranti stellati Michelin per cinque diversi chef di fama internazionale".



Bisogna salire al 71esimo piano per fare ingresso nello spettacolare atrio del Sls Hotel & Residences, "nuova struttura aperta di recente - illustra la senior sales manager leisure, Polina Riabova -, caratterizzata da un interior design firmato Philippe Starck".



È in calendario a aprile 2022 l'apertura di un nuovo Hilton a Dubai, "con 608 camere, orientato a coppie e famiglie - spiega la cluster director of sales, Lucy Beckett -. La presidential e imperial suite sarà grande come una villa, con terrazza, piscina e ogni genere di servizio". E come si conviene alla metropoli dei record, ecco svettare il 5 stelle più alto del mondo: "Una torre cilindrica - spiega Alma Alfon Gandhi, multiproperty director of sales del Jw Marriott Marquis Hotel Dubai - con vista panoramica sulla città da tutte le camere".