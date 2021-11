Dubai è dove si assaggia il futuro. Dove le esperienze e le emozioni si vivono in piena sicurezza, dove nulla è lasciato al caso. È la destinazione dalle mille e una risorsa, che incontra i gusti di chi...

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO SULLA DIGITAL EDITION DI TTG MAGAZINE



Dubai è dove si assaggia il futuro. Dove le esperienze e le emozioni si vivono in piena sicurezza, dove nulla è lasciato al caso. È la destinazione dalle mille e una risorsa, che incontra i gusti di chi ambisce all'extralusso, o degli honeymooner, oppure ancora delle famiglie, che cercano una dimensione diversa e innovativa con mare, alberghi e servizi ad hoc e divertimento educativo, come quello di Expo 2020.



L'appeal di Dubai sta calamitando l'attenzione dei viaggiatori e convincendo gli operatori turistici a investire in maniera sostanziale su questa destinazione dalle brillanti prospettive, che ha lavorato sodo per imporsi sui mercati internazionali. "Ci sono stati impegno e proattività di tutte le parti nei settori pubblico e privato - sottolinea Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum... (continua a leggere sulla digital edition)