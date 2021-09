Latam torna in Europa e ripristina il volo Milano-San Paolo

I primi segnali di allentamento delle restrizioni per i viaggi internazionali l’hanno convinto: a partire da dicembre Latam Airlines Group riprenderà la rotta tra Milano e San Paolo (Guarulhos) con tre frequenze settimanali.

Una mossa, quella sul mercato italiano, che si affianca al ritorno del volo diretto da Barcellona a San Paolo (Guarulhos) a partire dal prossimo novembre, con tre frequenze settimanali, e all’ampliamento della frequenza dei voli già ripristinati da Madrid e Parigi verso San Paolo (Guarulhos). A partire da ottobre, le frequenze da queste ultime due destinazioni passeranno da 3 a 4 voli settimanali.



"Interesse in costante crescita"

"Abbiamo assistito a una crescita costante dell'interesse degli europei e dei brasiliani per i viaggi internazionali, principalmente tra i Paesi aperti a coloro che sono completamente vaccinati contro il Covid-19 - sostiene Thibaud Morand, Europe Managing Director di Latam -. Ecco perché valutiamo costantemente la possibilità di riprendere o espandere i nostri operativi dai mercati europei in cui operiamo".



Allo stesso modo, a partire da novembre, Latam aumenterà le frequenze da Lisbona e Francoforte, operando rispettivamente sei e quattro voli diretti.