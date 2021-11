Latam nel mirino di Azul: il fondatore David Neeleman vuole tutto il gruppo

Il magnate David Neeleman, fondatore e presidente della compagnia aerea brasiliana Azul nonché recente fondatore anche di un nuovo e ambizioso vettore negli Stati Uniti, Breeze Airways, mette nel mirino il Gruppo Latam e prepara una maxi offerta per tutto il pacchetto attraverso Azul.

È stato lo stesso Neeleman a uscire allo scoperto, si legge su Simpleflying, spigando che le sue intenzioni è di attendere l’esito del voto da parte dei creditori in merito al piano di ristrutturazione in fase di completamento dopo l’avvio del Chapter 11. Piano che dovrebbe essere presentato entro la fine del mese.



La convinzione del magnate è che il progetto non trovi l’appoggio dei creditori e Azul si farebbe trovare pronta per la presentazione dell’offerta, i cui primi dettagli verranno svelati il prossimo 23 novembre.