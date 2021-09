Latam aggiorna i suoi A320 con la funzione Dpo

Latam Airlines aggiorna la flotta degli A320. La compagnia aerea doterà oltre 200 aeromobili della gamma della funzione Airbus ‘Descent Profile Optimization’ per risparmiare carburante.

Tutti i kit di apparecchiature necessari per installare il software inizieranno la consegna dalla fine del 2021 all’inizio del 2022.



La funzione consentirà agli aeromobili di scendere dall’altitudine di crociera utilizzando solo la spinta del motore al minimo, il che ridurrà il consumo di carburante e si tradurrà in una riduzione proporzionale delle emissioni di CO2 e NOx (ossidi di azoto).



Per migliorare ulteriormente la riduzione del consumo di carburante, la funzione Dpo massimizzerà il tempo trascorso a un livello di crociera efficiente e successivamente riduce al minimo la quantità di tempo trascorso in una fase inefficiente do “livellamento” alla fine della discesa.



L’ottimizzazione della traiettoria di volo dell’aeromobile è uno dei fattori chiave per migliorare ulteriormente l’efficienza in collaborazione con il controllo del traffico aereo. Perciò, ottimizzando i percorsi di discesa dei suoi aeromobili e riducendo il flusso di carburante ai motori grazie alla funzione, Latam Airlines otterrà un risparmio di carburante di oltre 100 tonnellate all’anno per aeromobile su tutta la sua rete, anche negli aeroporti soggetti a vincoli come Lima, Santiago e San Paolo. Ciò ridurrà le emissioni di CO2 di oltre 300 tonnellate all’anno per aeromobile.