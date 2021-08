Latam rinnova la flotta

La firma dell’accordo con Airbus per l’acquisto di 28 nuovi aeromobili, che si aggiungono ai 42 già concordati, porta a 70 il numero degli aerei che rinnoveranno la flotta di Latam. Si tratta di aeromobili della famiglia A320neo, che comporteranno miglioramenti sia sotto il profilo delle emissioni che dei costi.

“L'acquisto di questi aerei altamente efficienti è una dimostrazione dell'impegno che abbiamo adottato per raggiungere la carbon neutrality di Latam entro il 2050 - evidenzia Roberto Alvo, ceo della compagnia -. Questi 70 aerei rinforzano anche la portata di collegamenti della zona. Continueremo a lavorare in modo responsabile per uscire dal Capitolo 11 con una flotta che attesti le nuove sfide del gruppo”.