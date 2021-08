Qantas, Travel Pass Iata per riprendere i voli internazionali

Qantas Group è pronta, insieme a Jetstar, a collaborare con Iata per lanciare il Travel Pass in formato app non appena i voli internazionali verranno ripristinati regolarmente.

Diversi i test effettuati sui voli di rimpatrio dei mesi scorsi. La volontà del vettore è però quella di rimettere in funzione l'intera flotta e di conseguenza riprendere i lavori per l'implementazione di un pass sanitario digitale.



Il Travel Pass di Iata consente ai passeggeri di mostrare direttamente sul proprio smartphone il risultato del tampone e il certificato vaccinale, uno strumento che, come riporta travelmole.com, si rivelerà utile per gli australiani che, durante questo periodo - identificato dal Governo locale come la quarta fase del National Covid-19 Response Plan - vorranno fare ritorno a casa dopo essersi recati oltreoceano validando il proprio status di vaccinazione. G. G.