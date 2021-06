Qantas: voli illimitati per un anno per i passeggeri vaccinati

Qantas crede nel potere dei vaccini per la ripartenza del settore aereo e lo fa puntando su forti incentivi per i passeggeri. La compagnia ha infatti annunciato che per i vaccinati che decideranno di acquistare un biglietto con loro, saranno a disposizione 10 'mega prizes' che daranno modo di beneficiare di voli illimitati per un anno sia sugli operativi Qantas sia su quelli della low-cost Jetstar.

Come riporta foxbusiness.com l'Australia è stata uno dei primi Paesi a vedere il lento dissolversi dalla pandemia. Il problema attuale è spingere sempre più persone a vaccinarsi. Da qui l'appello di Qantas ad altre aziende per promuovere, attraverso iniziative speciali, l'importanza dell'immunizzazione.

Gaia Guarino