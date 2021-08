Destinazione Australia regina di Instagram, 5 milioni di follower

La destinazione continua a essere off limit ai turisti internazionali, la il suo appeal sui social rimane altissimo. E su Instagram l’Australia si guadagna la vetta di destinazione più seguita al mondo attraverso l’account ufficiale di Tourism Australia, @australia, con oltre 5 milioni di follower.

“Il team di Tourism Australia – si legge in una nota dell’ente - ogni giorno visiona i molteplici contenuti con l'hashtag #seeaustralia – oltre 5.717.766 i post realizzati con l’# dagli utenti - per condividere i migliori contenuti realizzati in tutto il Paese. Il team dietro @australia, pagina creata più di dieci anni fa - 28 luglio 2011 -, ha postato un totale di 10.695 immagini sul feed - circa 2-3 post al giorno”.