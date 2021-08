Qantas: obbligo di vaccinazione per tutti i dipendenti

La Qantas mette l’obbligo di vaccinazione per i propri dipendenti. Entro il 15 novembre, tutti i lavoratori in prima linea, come il personale di cabina, i piloti e gli operatori aeroportuali, dovranno essere vaccinati, mentre i dipendenti in altre mansioni avranno tempo fino al 31 marzo del prossimo anno.

"Un membro dell'equipaggio può volare in più città ed entrare in contatto con migliaia di persone in un solo giorno – ha spiegato il ceo Alan Joyce -. Assicurarsi che siano vaccinati, dato il potenziale di diffusione di questo virus, è così importante e penso che sia il tipo di leadership in materia di sicurezza che le persone si aspetterebbero da noi”.



Secondo quanto riportato da TTG Media, il provvedimento riguarderà sia il personale di Qantas sia quello della controllata JetStar.