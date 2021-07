Amadeus potenzia il programma Ndc con Qantas

Nuovo traguardo Ndc di Amadeus con Qantas. Il provider di soluzioni tecnologiche ha infatti iniziato a erogare il contenuto Ndc di Qantas agli agenti di viaggi pilota per testare la prenotazione e l'assistenza attraverso Amadeus Travel Platform.

Gli adv selezionati possono acquistare, prenotare e pagare le offerte Ndc provenienti dalla Qantas Distribution Platform (Qdp). Ciò include servizi accessori non disponibili con Edifact, proposte tariffarie speciali e servizi post-prenotazione completamente integrati, come la cancellazione e il rimborso di una prenotazione Ndc.



"La partnership con Qantas è una collaborazione consolidata negli anni e questo traguardo rappresenta un ulteriore step nel garantire continuità del nostro lavoro sulle funzionalità moderne di distribuzione. Vogliamo continuare a essere leader del settore offrendo performance, scalabilità e copertura di mercato di cui compagnie aeree e agenti di viaggi hanno bisogno, mentre l'industria turistica si riprende" afferma Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia.



Si tratta di un capitolo significativo nella partnership a lungo termine tra Amadeus e Qantas.



"Questo è un incredibile passo avanti nella partnership con Amadeus e costituisce un altro traguardo del nostro programma Ndc. Al termine di questa fase pilota, un numero maggiore di agenzie partner avrà accesso a contenuti più ricchi attraverso la piattaforma di distribuzione Qantas per offrire un'esperienza più personalizzata ai nostri clienti ", afferma Igor Kwiatkowski, executive manager, global sales & distribution di Qantas.