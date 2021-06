Emirates ripristina il Milano-New York in modalità Covid tested

Con la riapertura del collegamento tra Milano e New York di Emirates torna un altro tassello importante nella ripresa del traffico tra Italia e Stati Uniti. Il volo, inaugurato otto anni fa, partirà con quattro frequenze alla settimana nel mese di giugno per poi diventare giornaliero a partire da luglio.

La tratta Milano-New York Jfk è un'estensione del volo Emirates EK205 per Milano, operato dal Boeing 777-300er, con 8 posti in prima classe, 42 posti reclinabili in business e 304 posti in Economy.



“Il nostro volo per New York sarà Covid tested – evidenzia il country manager Flavio Ghiringhelli -, espressione che usiamo quando parliamo di voli che consentono ai passeggeri di fare un doppio test Covid prima della partenza e subito dopo lo sbarco per evitare la quarantena. Ma non sarà il nostro unico volo ad osservare questa procedura: saranno operati in questo modo anche i nostri collegamenti tra Milano, Roma e Dubai e, quando sarà operativo, anche il collegamento da Venezia”.