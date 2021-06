flydubai torna nel Belpaese: voli Covid tested da Napoli da luglio

È fissato per il primo luglio il ritorno di flydubai in Italia. L’attivazione dei protocolli per i voli Covid tested anche con gli Emirati dopo gli Stati Uniti, ha spinto la cmpagnia a riprendere le operazioni sulla Penisola, interrotte ormai da oltre un anno.

La prima destinazione che verrà collegata da Dubai sarà Napoli, rotta che la compagnia low cost dell’emirato aveva avviato nel corso del 2019 dopo il positivo esperimento del collegamento con Catania.



La compagnia renderà noti i dettagli del volo nei prossimi giorni, ma ha già anticipato che per i passeggeri in partenza per Dubai saranno disponibili connessioni verso destinazioni come Maldive, Zanzibar, Oman, Bangladesh, Sri Lanka.