Emirates, prosegue il ripristino del network: 124 destinazioni a luglio

Con le ultime new entry il network di Emirates torna al 90% dei livelli pre pandemia. La compagnia aerea a luglio arriverà a servire 124 destinazioni nel mondo, aumentando gli operativi per venire incontro alla crescita della domanda. In totale saranno operati 880 servizi settimanali.

Tra le città che torneranno sulla mappa del vettore c’è anche Venezia, con i voli che riprenderanno dal 1 luglio. Dal 2 luglio tornerà ad atterrare su Pukhet, Nizza, Orlando e Città del Messico; il 9 luglio su Lione e il 14 su Malta. Dal 22 luglio invece farà rotta su Miami.



Le destinazioni Emirates con orari potenziati per luglio e agosto includono: Monaco, Dusseldorf e Amburgo in Germania; Zurigo; Vienna; Praga; Madrid; Stoccolma; Bruxelles; Lisbona; Chicago e Tunisi.